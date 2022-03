Il “Gallo” escluso dalla lista per la semifinale di qualificazione ai Mondiali. Mancini porta Joao Pedro e Raspadori

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha scelto i convocati per la semifinale con la Macedonia del Nord, in programma questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Non figurano nella lista Bonucci, Luiz, Felipe, Sensi, Zaccagni, Biraghi e Gollini. A fare tanto rumore sono però le esclusioni di Gianluca Scamacca (forse dettata da un problema fisico), Nicolò Zaniolo e il capitano del Torino.

I Convocati di Roberto Mancini

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);



Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).