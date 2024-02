Dopo il gol al Frosinone, Belotti ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Fiorentina, in cui ha anche parlato di Superga

È stato un weekend positivo per l’ex capitano del Torino Andrea Belotti, che ha segnato la prima rete con la maglia della Fiorentina. Il Gallo si è così presentato davanti ai suoi nuovi tifosi, esultando anche sotto la curva Fiesole. Intervistato ai canali ufficiali della viola, l’attaccante ha ripercorso le diverse tappe della propria carriera, soffermandosi particolarmente sull’esperienza con i granata e sulle commemorazioni in onore del Grande Torino.

“Superga è un posto magico”

Con tutta l’onestà del mondo, Belotti è tornato a parlare in maniera positiva del suo periodo in Piemonte, facendo una descrizione emozionante di quello che si vive durante il 4 maggio: “Superga è un posto magico. Penso che per qualsiasi persona andarci sia emozionante, ma andarci da capitano moltiplica tutto per cento. È magico per l’atmosfera che si crea in tutta quella giornata. Dalla partenza in autobus per andare a Superga, alla messa con i bambini fino ad arrivare ai nonni, tutta una generazione granata, alla camminata verso la lapide, alla lettura dei nomi con un rigoroso silenzio che si sente poche volte. Urlare quei nomi, di giocatori inarrivabili nel mondo del calcio e di equipaggio, allenatori e giornalisti è un qualcosa che tocca dentro. Penso che la magia di Superga sia una se non l’emozione più importante della mia vita”.