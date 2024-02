Dopo l’infortunio di sabato contro il Sassuolo, gli esami a cui si è sottoposto Rodriguez hanno reso noto che dovrà stare fermo per un po’

Il Torino, dopo l’infortunio di Rodriguez contro il Sassuolo, ha reso noto l’esito degli esami: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ricardo Rodríguez hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra.Il quadro verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Una tegola dunque per il Torino, che rischia di perdere a lungo il suo capitano, in un reparto martoriato dagli infortuni.

Rodriguez, quando torna in campo: tempi di recupero

Difficile stimare dei tempi di recupero ben definiti. Il difensore svizzero rischia di restare lontano dal campo per almeno un mese, dunque la sua assenza per qualche settimana coinciderà con quella di Buongiorno, anche lui ai box per una lussazione alla spalla.