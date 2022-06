Il Gallo lascia Mancini dopo l’Ungheria. Di fronte a lui le vacanze e la decisione che il popolo granata aspetta con trepidazione

Andrea Belotti concluderà anticipatamente il ritiro con la nazionale con la gara di questa sera contro l’Ungheria. Il suo nome è già circolato ieri per via delle dichiarazioni di Roberto Mancini sulle partenze anticipate da Coverciano di alcuni degli interpreti selezionati, sottolineando al contrario la disponibilità del capitano del Torino, nonostante il ct stesso non lo consideri tra i titolari e lo abbia invitato a riposarsi. Alla fine, il Gallo si congederà dopo l’Ungheria. Sarà così assente nelle sfide successive a Germania e Inghilterra. Non ne gioverà la sua carriera in azzurro, ma chiaramente queste vacanze anticipate lo aiuteranno a mettere il punto sulla domanda da cui tutti si aspettano una sua risposta definitiva.

L’attesa per la notizia ufficiale sulla permanenza o meno in granata rischia di logorare il rapporto tra il Gallo e chi ha a cuore il Toro. Si rischia di perdere la pazienza, anche perché conoscere o meno il suo futuro aiuterebbe pure gli uomini di scrivania per pianificare il mercato in vista di una stagione in cui sicuramente Juric (c’è da vedere chi lavora con lui) ha voglia di essere competitivo. Il tempo per riflettere gli è stato eccome concesso. Ora tocca mettere fine a questo alone di mistero che lo circonda.