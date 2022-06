Le dichiarazioni dell’attaccante granata Pietro Pellegri, autore di un gol con la Nazionale italiana Under 21contro il Lussemburgo

Successo privo di grandi ostacoli quello conquistato dalla Nazionale Under 21 contro il Lussemburgo. Gli azzurrini si sono imposti sui loro avversari con un roboante 3-0. Tra i giocatori andati a segno c’è anche Pietro Pellegri, attaccante del Torino, che ha parlato a fine partita: “Il gol che ho segnato era importante per me e per la squadra, ma era anche importante vincere. Ora dobbiamo pensare alla partita contro la Svezia. Voglio dare il massimo per questa squadra. Con Nicolato abbiamo un rapporto bellissimo, ci vogliamo bene. Spero di essere d’aiuto a questa Nazionale e spero, in futuro, anche al CT Mancini nella selezione maggiore“.

Pellegri: “Per me da italiano è molto importante far parte di questo gruppo”

Sulla sua esperienza: “Per me, da italiano, è molto importante far parte di questo gruppo. Sono molto legato alla maglia della Nazionale e so quanto sia importante per un calciatore farne parte. Non considero questo come un riscatto. Nel calcio come nella vita, ci sono periodi belli e e altri meno belli. Bisogna lavorare tanto per superarli. Credo di aver sempre avuto le qualità, ma ho anche avuto un periodo di sfortuna, dal quale sono uscito seguendo le nindicazioni dei professionisti con i quali lavoro“.