È stata rigettata “integralmente“ l’impugnazione proposta da Rcs nel ricorso sui “lodi arbitrali” in merito agli immobili di via Solferino

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato “integralmente” l’impugnazione proposta da Rcs che aveva ad oggetto il ricorso sui “lodi arbitrali” sulla vendita, per circa 120 milioni di euro, della storica sede del quotidiano Corriere della Sera di via Solferino al fondo americano Blackstone, avvenuta nel 2013. Ora gli occhi tornano ad essere puntati sulla Corte Suprema di New York. Bisognerà attendere circa una quarantina di giorni per capire come si evolverà la situazione in merito alla causa intentata da Blackstone contro Rcs e Urbano Cairo.