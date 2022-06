Pagellone / Una stagione convincente, un finale amaro: gol e assist, fischi all’ultima apparizione

Il numero 14 del Torino ha chiesto di non essere riscattato perchè vuole fare un salto di qualità. Sicuramente non si può restare indifferenti di fronte all’addio di Brekalo. Il giocatore ha segnato 7 volte e fornito 2 assist. Titolare inamovibile per Juric ha giocato al meglio in coppia con Praet, mentre invece ha faticato giocando in coppia con Pjaca. Tante chances create dal trequartista croato che ha mostrato le sue straordinarie doti nel dribbling. Certo il suo addio lascia l’amaro in bocca ma non si può per questo dimenticare quanto ha aiutato la squadra di Juric a raggiungere il decimo posto in classifica.

Gol, assist e continuità, ma per un periodo è stato poco incisivo

Gol importanti quelli segnati da Brekalo come quello contro splendido contro l’Udinese e quello decisivo contro il Verona che ha regalato ai giocatori di Juric il decimo posto in classifica. prima di quell’ultimo gol però risaliva al 12 febbraio contro il Venezia. In mezzo un periodo comunque da titolare e da protagonista ma senza gol. Ora il suo addio porta i granata a dover trovare un sostituto, non sarà facile, ma la dirigenza ci sta già lavorando.

Voto: 6,5