L’esterno granata si è espresso in merito alla sua permanenza nella prossima stagione. Ancora un anno di contratto e non c’è nulla di deciso

Ola Aina, dal ritiro della nazionale nigeriana, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative sia al suo percorso con la selezione del proprio paese che per quanto riguarda la sua esperienza al Torino, ancora in bilico in termini di prospettive future. Aina, in questa tornata di gare internazionali, ha subito due sconfitte contro Messico ed Ecuador e di fronte a sé ha ancora le sfide in programma con Sierra Leone e Sao Tomé e Principe. E’ stata una stagione non proprio fortunata per Aina. La Nigeria dopo 16 anni non prenderà parte ai Mondiali. Queste le parole rilasciate al portale nigeriano OwnGoalNigeria.com: “Penso che la mia stagione sia iniziata bene. Stavo giocando al meglio, iniziavo sempre dal primo minuto, poi da gennaio tutti sanno che ho giocato poco. Penso comunque di aver finito la stagione davvero forte – continua – Bisognerà vedere cosa accadrà durante l’estate. Non sono sicuro. Mi rimane solo un anno e non sono sicuro di cosa accadrà”.

La stagione di Aina

Un duro colpo, che fa il coro alla poca considerazione che gli riserva l’ambiente granata. Dall’iniziale fiducia di Juric, è passato da gennaio in poi (dopo il suo ritorno dalla Coppa d’Africa) a figurare con costanza in panchina, per poi disputare qualche partita nel finale di annata. Ora le considerazioni sul proprio futuro sono attualità, soprattutto quando alla scadenza del contratto mancano soltanto dodici mesi.