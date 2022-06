L’attaccante granata è stato tra i protagonisti della vittoria degli Azzurrini di Nicolato. Primo gol con l’Under 21 per l’ex Genoa

Una vittoria semplice per l’Under 21 di Nicolato contro il Lussemburgo. Gli Azzurrini si impongono col risultato di 3-0, portandosi così a un passo dalla qualificazione agli Europei di categoria, in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. Buone sensazioni che si ampliano all’universo granata. A tabellino, infatti, figurano non solo i gol di Vignato e Gaetano, ma anche il timbro di Pietro Pellegri. Per lui è la prima rete in Under 21, maturata successivamente a un errore sotto porta, quando in gioco c’erano soltanto lui e l’estremo difensore. Alla mezz’ora di gioco però non ha fatto sconti. Cross da destra di Cambiaso, Pellegri spalle alla porta arpiona il pallone col destro, si gira e al volo insacca il momentaneo gol del raddoppio. Rete la sua che certifica una bella prestazione, utile a condurre i suoi nella corsa alla qualificazione, che dista soltanto un punto.