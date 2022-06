L’analisi / L’affluenza allo stadio migliora, ma con l’aiuto degli ospiti: il Torino chiude con una media bassa. E gli abbonamenti…

Il ritorno alla normalità degli stadi italiani, dopo le restrizioni dei due anni di pandemia, è coinciso con la riapertura al 100% della capienza. In quel momento, anche il calcio abbandonava lo stato d’emergenza. Per il Torino, la data simbolo è il 10 aprile 2022: quella contro il Milan fu la prima partita senza limitazioni di pubblico dopo più di due anni. Arrivarono in 23.500, sugli spalti, record stagionale. Tornarono alcuni gruppi organizzati della curva Maratona, ma negli altri settori vi fu una folta presenza rossonera. Da lì in poi, il Toro ha giocato altre tre partite casalinghe prima della fine del campionato. Com’è stata l’affluenza? In crescita, rispetto al resto del campionato, anche se va pesato il valore delle avversarie.

La media delle partite al 100% della capienza

Detto del Milan, infatti, al “Grande Torino” sono poi arrivate Napoli e Roma, che hanno richiamato un pubblico maggiore (anche rimpolpato dai tifosi ospiti), rispettivamente di 14.619 e 16.730 spettatori. Per la sfida con il più modesto Spezia, sugli spalti c’erano invece 8.333 persone. Facendo la media, nelle quattro partite al 100% – che non sono statisticamente rappresentative, è bene specificarlo subito – il Toro ha avuto un’affluenza di 15.795 spettatori a gara, che corrisponde a una percentuale di riempimento del 56%.

Torino, l’affluenza allo stadio è un problema non risolto

Ha chiuso in crescendo, insomma, una stagione nella quale il tema dell’affluenza allo stadio è stato spesso al centro del dibattito. “C’è grande tifo, ma lo stadio è vuoto”, rilevava Juric alla vigilia del derby di ritorno, intorno a febbraio. E d’altronde, al di là delle ultime partite, il Toro ha chiuso il campionato con una media di 9.847 spettatori, tra le più basse della Serie A. Tra chi ha uno stadio con capienza comparabile, hanno fatto peggio solo Sassuolo, Sampdoria ed Empoli.

Il test sarà la campagna abbonamenti 22/23

Sull’incremento delle presenze sugli spalti, oltre ovviamente all’andamento del calciomercato, avrà un impatto anche la campagna abbonamenti, che tornerà a tre anni di distanza dall’ultima volta. Alcune società hanno già presentato prezzi e informazioni (Inter, Roma, Milan, ad esempio, ma anche il Lecce), mentre il club granata non ha ancora dato notizie ufficiali in merito. Nel 2019, gli abbonati furono 12.143, il dato più alto dal 2008/2009. L’anno precedente il conteggio si fermò a 11.184. Le sottoscrizioni daranno una prima previsione su come andrà l’affluenza allo stadio nella stagione 2022/2023.