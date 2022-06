Dopo l’esordio in Nazionale contro la Germania, Samuele Ricci è tornato a disposizione dell’Under 21 per le qualificazioni all’Europeo

Sabato, nella partita contro la Germania valida per la Nations League, Samuele Ricci si è tolto la soddisfazione di esordire in Nazionale. Il centrocampista del Torino non sarà però in campo contro l’Ungheria e contro l’Inghilterra: ha infatti lasciato il ritiro dell’Italia di Roberto Mancini e si è aggregato all’Under 21 di Paolo Nicolato per disputare i prossimi impegni validi per le qualificazioni all’Europeo di categoria.