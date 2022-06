Il pagellone / Il Toro del Futuro ha tra i protagonisti il senegalese, quest’anno alle prese con la sua prima stagione in Serie A

Oltre ai granata del presente, il club sta pensando concretamente al Toro del futuro. Tra i suoi principali protagonisti c’è Demba Seck, approdato sotto la Mole nella sessione di mercato invernale ma pronto a lasciare il segno. Il giovane esterno offensivo, nonostante le poche chance ottenuto, ha saputo mettersi in mostra in positivo, conquistando in fretta un posticino nel cuore di Juric, fiducioso su ciò che li attende insieme.

Dalla Spal al salto di categoria

Un sogno diventato realtà quello di Seck con il Toro. Dopo una prima parte di stagione con la Spal in Serie B, il senegalese ha ottenuto il tanto atteso salto di categoria. Non è però sempre facile cambiare aria e soprattutto alzare l’asticella. Gli è infatti servito un po’ di tempo per interiorizzare i meccanismi voluti dal tecnico croato, ma alla fine qualche passo in avanti è stato fatto. Ha infatti collezioanto le sue prime sei presenze, giocando titolare contro lo Spezia.

Un inizio che porta Juric a crederci

Un bottino che ha portato frutto soprattutto per Juric, in grado di testarne la versatilità e le qualità anche offensive. Ha infatti utilizzato Seck sia come trequartista e seconda punta che come esterno di destra. C’è ancora qualcosa da migliorare e qualche dettaglio da limare, ma le basi sembrano essere buone. Solo il campo potrà però dare ragione o torno al tecnico, che vuole crederci e portare avanti la causa, magari con un po’ più di spazio.

Voto: 6