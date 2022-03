Belotti fin qui ha raccolto 12 presenze e segnato 4 gol Sanabria invece ha giocato 25 partite e segnato 5 gol

L’impatto di Andrea Belotti dopo il suo ritorno da un lungo infortunio è stato molto importante. Il numero 9 granata nelle ultime 3 partite in due occasioni, contro Juve e Cagliari, ha trovato la via del gol. C’è da sottolineare che Belotti aveva segnato anche contro il Venezia, ma il gol è stato poi ingiustamente annullato. Sta di fatto che in questa stagione il Gallo ha raccolto 12 presenze e segnato 4 reti mentre il compagno di reparto Antonio Sanabria che ha dovuto sostituire a lungo Belotti finito ko, facendo così gli straordinari tra Toro e Nazionale in Serie A, ha collezionato 25 presenze e realizzato 5 gol. I dati dicono che Belotti fino ad oggi ha fatto meglio di Sanabria. Dunque, dopo essere stato il capitano granata ad inseguire l’attaccante paraguaiano per un posto in campo ora sta succedendo il contrario: è Sanabria che deve inseguire Belotti.

Sanabria sa che deve lottare per trovare un posto in campo

Per il numero 19 granata, che nell’ultimo periodo non ha mai brillato, ora sarà difficile scalare le gerarchie e superare Belotti che ha segnato un gol rispetto a lui giocando ben 13 partite in meno. L’attaccante ex Genoa farà di tutto per convincere Ivan Juric a puntare su di lui anche se non sarà un’impresa facile. Anche perché Sanabria vuole tornare a segnare. L’ultima rete messa a segno dal paraguiano risale al pareggio casalingo rimediato contro il Sassuolo. Intanto Belotti non vorrà di certo fermarsi e contro il Bologna vorrà gonfiare ancora una volta la rete per dare una mano al Toro a tornare alla vittoria contro la squadra guidata dall’ex tecnico granata Sinisa Mihajlovic. Anche perché i granata non raccolgono i 3 punti da ormai troppo tempo, esattamente dal 15 gennaio scorso quando il Toro sconfisse la Sampdoria a Marassi.