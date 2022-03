Il Toro dopo ben 27 giornate di campionato rimane l’unica squadra in Serie A che ha avuto zero rigori a favore

Il Toro, dopo 27 giornate di Serie A, continua a mantenere un primato molto particolare, ovvero di essere l’unica squadra del massimo campionato italiano che in questa stagione non ha ancora avuto un rigore fischiato a favore. Un dato insolito con i granata che, oltre a non essersi mai trovati a battere un rigore a favore, hanno subito diversi torti arbitrali. Due di questi sono molto recenti. Uno risale alla partita giocata contro il Venezia, dove Belotti si è visto annullare ingiustamente una rete. Un altro torto arbitrale c’è stato nell’ultima giornata di campionato che si è giocata contro il Cagliari, quando è stato convalidato il gol di Deiola nonostante Pavoletti fosse evidentemente in fuorigioco. Il Toro in attesa del suo rigore a favore dovrebbe intanto alzare la voce e farsi rispettare dagli arbitri come fanno altre squadre. Atalanta e Roma per fare due esempi.

Toro da solo a zero rigori a favore da dopo Salernitana-Spezia

Riprendendo la classifica dei rigori fischiati a favore, il Toro si trova ultimo a quota zero da dopo il match Salernitana-Spezia dove sono stati fischiati ben due rigori in favore della squadra ligure. Prima di quella partita anche lo Spezia era a quota zero rigori fischiati a favore, insieme ai granata di Juric. Da diverse settimane a guidare questa classifica molto particolare c’è il Napoli che fino ad oggi ha ottenuto 10 rigori a favore. Al secondo posto, anche qui ormai da diverso tempo, troviamo l’Inter che ha avuto 9 rigori come la Fiorentina. Chissà che il Toro si possa vedere fischiato il suo primo rigore a favore già domenica contro il Bologna, in una partita nella quale i granata dovranno tornare a vincere a tutti i costi.