Rolando Mandragora, squalificato nell’ultima giornata contro il Cagliari, torna in vista del Bologna di Mihajlovic

Quando è in campo, la differenza c’è e si vede e da domenica il palcoscenico torna ad essere suo. Rolando Mandragora è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo granata. Assente contro Venezia e Cagliari a causa di due squalifiche, in mezzo un derby particolarmente sentito a causa del suo passato in bianconero. È ora pronto a replicare contro il Bologna di Mihajlovic per riportare i suoi alla vittoria.

Mandragora, oltre al ritorno serve un gol

Cinque partite senza i tre punti sono lunghe (forse troppo), e lo sa bene l’ex Genoa, che non ha nessuna intenzione di lasciar passare altro tempo. Dotato di fisicità e qualità nel far filtrare palla, può diventare l’elemento che sposta l’ago della bilancia. A mancargli c’è infatti solo il gol cercato in diverse occasioni ma ancora da spuntare sulla lista degli obiettivi personali. In particolare contro i bianconeri, è andato vicinissimo al raddoppio. È perciò tempo di sbloccarsi.

Toro, Lukic potrà di nuovo contare sul suo compagno di reparto ideale

Preferito anche a Pobega da Juric in mezzo all’undici titolare, Mandragora ha creato l’intesa vincente con Lukic. Il serbo e l’ex Spezia, considerati troppo simili nel modus operandi, non hanno dato i risultati sperati quando chiamati in causa insieme. È perciò proprio il mediano granata ad essere il compagno di reparto ideale del numero 7 del Toro e contro il Bologna potrà dimostrarlo ancora una volta.