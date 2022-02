Dopo la sconfitta contro il Cagliari la striscia di partite senza vittoria della squadra di Juric si allunga a cinque: mai così male sotto la gestione del tecnico croato

Diventano cinque le partite consecutive senza vittoria per la squadra di Ivan Juric. Nelle ultime cinque apparizioni i granata hanno raccolto appena due punti contro gli otto punti fatti nel girone di andata contro le stesse squadre. I giocatori di Juric stanno soprattutto pagando le troppo frequenti disattenzioni difensive e qualche spreco di troppo in fase offensiva. Anche la sorte non è stata benevola, infatti il Torino in molte occasioni (basti pensare anche solo alla partita col Sassuolo) è andato vicinissimo a trovare dei gol che avrebbero potuto indirizzare la partita, purtroppo senza trovarli o per questione di centimetri o per l’ottima risposta dei portieri come nel caso della girata di piatto di Pjaca tolta dalla porta da un super intervento di Cragno. Vittoria che per un motivo o per l’altro manca dalla trasferta contro la Sampdoria, vinta in rimonta dai granata per 1-2.

Quanti punti buttati!

Solamente 2 punti nelle ultime 5 partite per i granata. Grandi rimpianti sicuramente per il misero punto raccolto contro il Sassuolo in una partita pareggiata dai neroverdi allo scadere con il primo tiro in porta dopo che i granata avevano colpito ben tre legni. Brutta invece la sconfitta contro l’Udinese, maturata solo in pieno recupero. Anche nella successiva partita contro il Venezia i granata non sono riusciti a fare nemmeno un punto anche sicuramente sfavoriti dalle decisioni arbitrali (il gol del pari annullato a Belotti). Nella sfida contro la Juve i granata sono riusciti a portare a casa un punto in rimonta, ma per lunghi tratti la formazione di Juric ha dominato la partita andando anche vicino alla vittoria. Ultima di questa serie di gare senza vittorie è stata quella di ieri contro il Cagliari, sfida nella quale, soprattutto nel primo tempo, la squadra torinese aveva avuto diverse occasioni importanti e avrebbe potuto portare a casa almeno un punto.

Mai così tante partite senza vittoria

Il Torino, da quando è sotto la gestione di Ivan Juric, non aveva mai avuto una striscia così lunga di partite senza trovare la vittoria. Adesso tocca al tecnico croato, che già da quando è arrivato a Torino ha completamente trasformato la squadra che nelle ultime due stagioni aveva lottato per non retrocedere e che oggi invece è comodamente a metà classifica con una debole speranza di avvicinarsi alla zona europea, trovare il motivo di questa striscia negativa per cercare di ritrovare i tre punti il prima possibile, magari già nella prossima sfida contro il Bologna al Dall’Ara.