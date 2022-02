Vojvoda e Ansaldi tra i peggiori in campo, costantemente in difficoltà con Dalbert e Bellanova: sulle corsie esterne il Toro ha sofferto

Quando le fasce non funzionano, e se succede con Juric è già una notizia. Contro il Cagliari è tornato titolare Ansaldi dopo quattro mesi e sulla destra è tornato Vojvoda, con Singo inizialmente in panchina. A fare il bello e il cattivo tempo, però, sono stati i rossoblù Dalbert e Bellanova: quest’ultimo ha sbloccato la partita con il suo primo gol in Serie A. Il gol che ha portato al momentaneo vantaggio del Cagliari è stato causato in primis da una incredibile disattenzione difensiva dei granata in occasione di una rimessa laterale, e poi da una gravissima svista di Ansaldi che sul tiro svirgolato di Grassi che diventa un assist per Bellanova resta fermo a guardare Bellanova che insacca alle spalle di un Milinkovic-Savic impotente. Male anche Vojvoda che non è riuscito a creare troppi pericoli in fase offensiva come solitamente faceva giocando a sinistra. Sicuramente è mancata la fisicità e la velocità di Wilfred Singo che sull’out di destra ha sempre causato problemi alle avversarie dei granata riuscendo anche a segnare 3 reti e a fornire 4 assist.

Contro il Bologna chi giocherà?

Improbabile, visti i risultati che Juric decida di schierare gli stessi titolari di oggi sulle fasce anche nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. Molto più probabile un ritorno di Singo titolare a destra con uno tra Ansaldi e Vojvoda a sinistra. Contro il Bologna servirà una prestazione più attenta e gli esterni svolgeranno sicuramente un ruolo della massima importanza. Infatti sia nel gioco del Torino che in quello del Bologna controllare le zone esterne del campo è fondamentale per ottenere un buon risultato, e il Torino ne ha bisogno.