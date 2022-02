Andrea Belotti è uscito malconcio dalla sfida col Cagliari: Juric tranquillizza i tifosi del Torino sulle condizioni del Gallo

“Belotti penso abbia preso solo una botta alla caviglia”: sono queste parole di Juric, nella conferenza stampa dopo la partita col Cagliari, a tranquillizzare i tifosi. Il capitano granata, sostituito a dieci minuti dalla fine, è uscito dolorante e per questo motivo la tv lo ha inquadrato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla caviglia. Nel corso della partita il Gallo è stato – e non è la prima volta – piuttosto tartassato dagli avversari, motivo per cui è uscito dolorante. Nei prossimi giorni lo staff valuterà le condizioni dell’attaccante.