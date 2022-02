L’attaccante del Torino si è infortunato negli ultimi minuti della sfida con il Cagliari: problema al ginocchio da valutare

Un problema in più per il Torino, oltre alla sconfitta di oggi col Cagliari. Tonny Sanabria si è infortunato al ginocchio nel finale di partita e domani sarà sottoposto ad esami che accerteranno le sue condizioni. Una eventuale tegola in più per Juric, nella settimana che vedrà i granata preparare la sfida ad un altro ex, Sinisa Mihajlovic.