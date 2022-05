Il portiere del Torino, Etrit Berisha, dopo Torino-Napoli, sfida terminata 1-0 in favore dei partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz

Protagonista del match contro il Napoli anche se Etrit Berisha non ha chiuso senza subire gol: prima il rigore parato a Insigne, poi però la rete di Ruiz che ha deciso la partita in favore del Napoli. “Il rigore lo abbiamo studiato, Insigne ha battuto sempre così gli ultimi cinque o sei rigori. Dove ci ha sorpreso il Napoli? Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo non sono riusciti a fare quasi nulla, loro hanno tanti giocatori bravi. Futuro? Io sono un giocatore del Toro e spero di restare e di aiutare questa squadra, credo che possiamo fare grandi cose”.

Su Belotti: “Tutti speriamo che rimanga”

“Voto alla stagione? Non sono un giornalista (ride, ndr). Abbiamo fatto una bella stagione, peccato per i tanti punti persi. Oggi forse saremmo stati anche in corsa per l’Europa. Ora dobbiamo fare al meglio queste due partite, abbiamo ancora la possibilità di migliorare. Poi per il futuro vediamo. Belotti? Il Gallo è stupendo, ha fatto tanto per il Toro, tutti speriamo che rimanga”. Berisha sul 4 maggio: “Andare per la prima volta ci ha colpito tantissimo, un’emozione che mai avevo provato prima, vedere tanta gente che va a questa manifestazione è stata una cosa tanto bella. Speriamo di diventare un grande Toro come erano gli Invincibili. La storia la conoscevo già, adesso ho chiesto informazioni più dettagliate, ma non mi aspettavo ci fosse così tanta gente. Napoli? Abbiamo affrontato sia Milan che Inter, ma il Napoli forse è stata la più forte”.