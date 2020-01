I biglietti di Milan-Torino match di Coppa Italia: prezzi ed informazioni utili

I biglietti per Milan-Torino, sfida valida per i quarti di Coppa Italia, in programma per martedì 28 gennaio alle ore 20.45: prezzi e informazioni utili

Presto tornerà la Coppa Italia, con il Toro che dovrà affrontare il Milan ai quarti di finale. Il club rossonero ha già messo in vendita i tagliandi per la sfida in programma per martedì 28 gennaio alle ore 20.45 a San Sito. Con il passaggio del turno contro il Gneoa, i granata sono stati i primi ad aggiudicarsi un posto per i quarti. Il Milan ha avuto la meglio con la Spal e torna ad affrontare Mazzarri ed i suoi che, nella gara di andata in campionato hanno avuto la meglio. Il Milan comunica che, dalle ore 10.00 di venerdì 17 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida online, alla biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.

Biglietti Milan-Torino Coppa Italia: il Settore Ospiti

Per quanto riguarda il Settore Ospiti, l’area riservata ai tifosi granata è il terzo anello verde. Il costo dei tagliandi è di 10 euro. Il club rossonero comunica che c’è l’obbligo della tessera del tifoso per iresidenti nella regione Piemonte e che i tagliandi verranno venduti solo a chi ne è in possesso.