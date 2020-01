Torino, la panchina di Mazzarri traballa: gli aggiornamenti - Toro.it

Dopo Torino-Atalanta 0-7, Walter Mazzarri rischia l’esonero: gli aggiornamenti in diretta sulla situazione dell’allenatore granata

Zero a sette. Il Torino perde anche l’orgoglio e crolla in casa contro l’Atalanta, raccogliendo anche gli ultimi cocci di una rottura che con la tifoseria si stava consumando ormai da tempo. A rischiare più di tutti è ora Walter Mazzarri, duramente contestato dalla curva Maratona (chesi è svuotata ben prima del fischio finale) e non solo. La panchina del tecnico toscano traballa, se non altro per il duro parziale con cui i suoi si trovano ora a fare i conti. Qui su Toro.it seguiremo gli aggiornamenti in diretta, con le ultime dallo stadio. La palla passa a Urbano Cairo e al resto della dirigenza: i vertici dovranno scegliere il futuro della panchina granata. Con il Milan – in Coppa Italia, martedì – che incombe inesorabile.

Ore 23.20 – Ai microfoni di DAZN, Mazzarri ha annunciato la sua decisione: “Squadra in ritiro almeno fino al Milan”. Tra tre giorni i granata giocheranno a San Siro i quarti di Coppa Italia.