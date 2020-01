Toro-Atalanta, in tribuna anche Moreno Longo. E il futuro... - Toro.it

Presente in tribuna ad assistere alla disfatta del Toro contro l’Atalanta anche Moreno Longo: Mazzarri (per ora) ha la fiducia della società

Una panchina traballante, quella di Walter Mazzarri, più che mai dopo un 7-0 che mai il Toro aveva subito in casa. Tra gli spettatori del Grande Torino c’era anche chi conosce bene non solo il Toro ma anche il direttore sportivo Massimo Bava. In tribuna ha assistito alla partita, infatti, Moreno Longo: ancora sotto contratto con il Frosinone, l’ex tecnico della Primavera granata scudettata è in attesa di una panchina che possa rilanciarlo. Al momento la dirigenza granata sembra avere l’intenzione di continuare con Mazzarri, se non altro per l’imminente impegno di martedì sera. Longo (e non solo lui) resta però in attesa: e intanto inizia a studiare il Toro a distanza…