Torino in ritiro: l’annuncio di Mazzarri

La decisione di Mazzarri dopo Torino-Atalanta 0-7: ritiro punitivo fino alla sfida contro il Milan di Coppa Italia

“Ho già parlato coi ragazzi: andremo in ritiro”. Poche parole, quelle di Walter Mazzarri, che annuncia dopo la clamorosa sconfitta del suo Torino contro l’Atalanta (0-7) il provvedimento scelto per punire e dare una scossa alla squadra. Tra pochi giorni – martedì – il Toro sarà di scena a San Siro contro il Milan per i quarti di Coppa Italia: fino alla partenza per Milano Belotti e compagni non faranno ritorno a casa. Dopo chissà: quella contro i rossoneri sarà una sfida, probabilmente, da dentro o fuori per WM.