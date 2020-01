Mazzarri contro Gasperini sfida Torino-Atalanta 2019/2020

4 vittorie a testa per Mazzarri e Gasperini in 11 occasioni di incontro ma da quando guidano Toro e Atalanta è il granata in vantaggio

Dopo le rispettive sconfitte contro Sassuolo e Spal, Toro e Atalanta si sfideranno al Grande Torino (fischio di inizio ore 20:45) per cercare di rimettersi immediatamente in carreggiata e di fronte si ritroveranno anche Mazzarri e Gasperini. I due tecnici stanno vivendo momenti diametralmente opposti: criticato a tratti aspramente il primo che con il Toro è protagonista di una stagione fatta di tanti, troppi alti e bassi; osannato dai suoi tifosi il secondo che con la maglia bei bergamaschi sta vivendo uno di momenti migliori della sua carriera. Ma nel bilancio tra i due, almeno da quando vestono rispettivamente le maglie di Toro e Atalanta, a sorridere è proprio il tecnico granata.

Sfida tra tecnici: l’ultimo match incoronò il granata

Un girone fa, infatti, nella sfida di andata della Serie A 2019/2020, Mazzarri e il suo Torino riuscirono a ribaltare una sfida che sembrava essersi messa in discesa per i bergamaschi e portare a casa tre punti pesantissimi. E sensazionali. L’Atalanta, infatti, fa paura e da subito: dopo il gol di Bonifazi che apre le marcature è Zapata a ribaltare il risultato con una doppietta che avrebbe potuto tagliare le gambe a Belotti e compagni. Le delusioni europee, però, ancora bruciano e il riscatto diventa fondamentale. E allora ecco che la doppietta firmata Berenguer-Izzo stravolgono ancora una volta un match da urlo e regalano la vittoria a Mazzarri e ai tifosi granata. E se di Torino-Atalanta si parla, anche le sfide precedenti, come accennato poc’anzi, hanno portato bene al tecnico granata: lo scorso anno, infatti, il Torino ha strappato una vittoria e un pareggio mentre nel campionato 2017/2018 (anno dell’arrivo di Mazzarri) l’unica sfida tra i due terminò con l’unico successo di Gasperini.

Mazzarri e Gasperini, bilancio in equilibrio: 4 vittorie per parte

Se si allarga lo sguardo all’intera carriera dei due tecnici, invece, il bilancio torna in un equilibrio praticamente perfetto. Dalle 11 occasioni di sfida ottenute, infatti, Mazzarri e Gasperini hanno raccolto 4 vittorie a testa e 3 pareggi. La prima volta in cui i due allenatori si trovarono di fronte risale alla stagione 2007/2008 e al doppio derby tra il Genoa e la Sampdoria. Una doppia stracittadina che all’andata terminò con un pareggio a reti bianche mentre al ritorno furono i blucerchiati di Mazzarri a strappare i tre punti. Nella stagione successiva, invece, il derby regalò una doppia gioia a Gasperini e al suo Genoa.

Con la maglia del Napoli, invece, Mazzarri incontrò Gasperini sul suo cammino in due occasioni (Napoli-Genoa della stagione 2009/10 e Napoli-Palermo del campionato 12/13) ottenendo rispettivamente un pareggio e una vittoria. Nel 2013/14, invece, arriva la vittoria di Gasperini, la terza in ordine di tempo e l’ultima che manca all’appello: fu il suo Genoa, in quell’occasione, a sconfiggere per 1-0 l’Inter di Mazzarri. L’ultima curiosità statistica, infine, riguarda il bilancio dei due tecnici contro Atalanta e Torino. Walter Mazzarri, in particolare, ha incontrato i bergamaschi per 25 volte ottenendo 9 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Al contrario, Gian Piero Gasperini ha collezionato un bottino di 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte su un totale di 22 match disputati contro il Torino.