Torino-Atalanta, ecco dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Atalanta, partita valida per la 21^ giornata di campionato in programma sabato 25 gennaio alle 20:45: ecco come vederla in TV e in streaming

Seconda giornata del girone di ritorno che si avvicina così come si avvicina il momento di Torino-Atalanta. Per la 21^ giornata di Serie A, il Toro di Walter Mazzarri reduce dalla sconfitta di misura esterna contro il Sassuolo a Reggio Emilia, affronterà infatti al Grande Torino l’Atalanta: formazione allenata da Gasperini e quinta in classifica a +8 dal Toro. Per i granata sarà una partita che servirà ad avvicinarsi proprio ai nerazzurri in classifica e a tornare alla vittoria dopo lo stop contro il Sassuolo e per vedere più da vicino le zone europee della classifica. I bergamaschi, dal canto loro, arrivano da una sorprendente sconfitta interna, dopo tre risultati utili consecutivi in campionato, contro la SPAL di Semplici che di misura e in rimonta ha espugnato lo stadio di Bergamo. Torino-Atalanta, in programma sabato 25 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa su DAZN e su DAZN 1 sul canale 209 di Sky.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Il servizio streaming Dazn, in particolare, detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15, oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica. Sky, invece, trasmetterà le restanti sette partite di ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì.