"Mazzarri vattene". Al Filadelfia striscione contro il tecnico - Toro.it

Prosegue la contestazione in casa Torino: sulla recinzione del Filadelfia è stato appeso uno striscione contro Mazzarri firmato “La Maratona”

“Mazzarri vattene”. E’ questo lo striscione che è stato appeso, a poche ore dall’inizio di Torino-Atalanta, sui cancelli del Filadelfia con in calce la firma “La Maratona”. L’ennesimo chiaro segnale che il rapporto tra la tifoseria granata e il tecnico toscano si è rotto. Non certo da oggi, ma da diverso tempo ormai, come anche la contestazione allo stadio dimostra. Facile immaginare che anche questa sera, durante la partita, Mazzarri non riceverà applausi.

“Mazzarri vattene”: la foto dello striscione

Ecco la foto della striscione al Filadelfia: