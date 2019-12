In vendita i biglietti per Roma-Torino, partita valida per la 18^ giornata di Serie A: ecco i prezzi e le informazioni sul settore ospiti

La sfida contro la Roma dell’Olimpico sancirà il ritorno del campionato di Serie A post sosta Natalizia, il Torino tornerà in campo domenica 5 gennaio (fischio di inizio fissato per le ore 15) in casa dei giallorossi. Il Torino inoltre rende noto, tramite il proprio sito ufficiale, tutte le informazioni utili per i tifosi che vorranno seguire il Toro di Mazzarri in terra laziale. Come si legge sul comunicato del Toro, i biglietti sono stati messi in vendita dalle ore 15:00 di giovedì 19 dicembre presso il circuito VivaTicket e sarà possibile acquistare il proprio biglietto per la gara contro la Roma fino a sabato 4 gennaio alle ore 20.

Biglietti Roma-Torino 2019/2020: il settore ospiti

I tagliandi del settore ospiti di Roma-Torino, acquistabili sul circuito VivaTicket, sono stati messi in vendita al costo di 35 euro più il costo delle commissioni.