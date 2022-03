I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili entro le 19 di venerdì 1° aprile, in tutti i punti vendita VivaTicket

Sabato 2 aprile il Toro sarà impegnato nella sfida delle 20.45 dello Stadio Arechi. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha reso noto il prezzo del biglietto, acquistabili in tutti i punti vendita VivaTicket, per il settore ospiti: €26 + commissioni web. La vendita è inibita ai residenti della provincia di Salerno, fatta eccezione per chi possiede la Fidelity Card del Torino. C’è tempo fino alle 19 di venerdì 1° aprile.