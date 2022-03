L’ex Chelsea non giocava dalla Coppa d’Africa, e proprio con la sua nazionale ha ritrovato il campo per 90 minuti. Un buon messaggio a Juric

A Torino non gioca più. Con la nazionale, punto fermo imprescindibile. Si possono riassumere così gli ultimi mesi di Ola Aina, passato in poco tempo da titolare a ultima scelta di Juric alla voce esterni. Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, zero minuti concessi dal tecnico croato all’ex Chelsea. Discorso differente, appunto, in nazionale nigeriana. Nella partita di andata con il Ghana, valevole per la qualificazione al Mondiale del Qatar, Aina è rimasto in campo per l’intera durata del match culminato a reti bianche.

Aina, domani sera il ritorno del playoff

90 minuti sulla fascia destra in una gara dall’altissima posta in palio. Quasi sorprendente, se si va a ritroso, notando da quante settimane non calcava i terreni di gioco. Domani sera il round finale, quello decisivo per lui e la sua nazione. E chissà, magari anche per far ricredere Ivan Juric e il Torino, con cui il contratto scade a giugno 2023.