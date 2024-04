Sono in vendita i biglietti per Torino-Frosinone: in occasione di questa gara, ci sono delle promozioni per bambini e ragazzi

Dopo Empoli e dopo il derby, il 21 aprile alle ore 15:00 c’è Torino-Frosinone. Sono in vendita i biglietti per la gara. Promozioni dedicate a bambini e ragazzi. Promozione Kids per i minori di 16 anni: biglietto a soli 5 euro se preso insieme ad un intero. I minori di 26 anni invece, pagano solo 15 euro. Di seguito i prezzi completi. I biglietti si possono acquistare online o nei punti vendita Vivaticket.

Torino-Frosinone: i prezzi dei biglietti

Curva Maratona: 20 euro (intero), 15 euro (Cuore Granata)

Curva Primavera: 20 euro (intero), 15 euro (Under 26), 5 euro (Kids)

Distinti: 30 euro (intero), 25 euro (Cuore Granata), 15 euro (Under 26)

Distinti laterale: 25 euro (intero), 15 euro (Under 26), 5 euro (Kids)

Poltroncine: 45 euro (intero)

Tribuna: 35 euro (intero), 25 euro (Under 26), 5 euro (Kids)