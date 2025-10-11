Cristiano Biraghi adesso non è più un titolare inamovibile: c’è la concorrenza di Nkounkou e deve guadagnarsi il posto

Non tutti i giocatori del Torino ovviamente sono partiti per il ritiro della propria Nazionale. In 10 hanno lasciato il Filadelfia, mentre gli altri sono a lavorare con Baroni in vista della ripresa contro i Campioni d’Italia. Nella rosa del Toro ci sono solo 3 giocatori italiani: Alberto Paleari, Cesare Casadei e Cristiano Biraghi. Di questi 3, solo Casadei ha chance in futuro di rientrare nel giro degli Azzurri. Momento non facile questo per Biraghi. Il numero 34 del Torino è stato per tutta l’estate l’unico titolare come esterno sinistro. Fallito l’esperimento Masina, mancava un tassello in quella zona. Infatti è arrivato Niels Nkounkou. Adesso Biraghi non è più titolare fisso e ha concorrenza: deve guadagnarsi il posto.

Adesso c’è Nkounkou

Nkounkou ci ha messo un attimo ad ambientarsi, ma adesso sembra essere sul pezzo al 100%. Contro il Pisa non ha malfigurato in Coppa Italia giocando 90 minuti. E allora titolare anche in Parma-Torino per 70 minuti. Infine contro la Lazio 27 minuti da subentrato e un bell’assist per Ché Adams. Nkounkou sembra aver preso il posto a Biraghi sulla fascia sinistra. Poi Baroni ha anche un’altra opzione, scelta all’Olimpico contro i biancocelesti dal primo minuto: Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. Ma il ballottaggio sulla sinistra rimane comunque tra Biraghi e Nkounkou, che per tutta la stagione si giocheranno il posto.

Mai incisivo

Biraghi è stato ben accolto quando è arrivato al Torino. Vanoli non aveva un mancino a sinistra e quindi ha giocato sempre lui. Tanta esperienza, ma non altrettanta brillantezza. I cross arrivano, ma non sono assist e i 33 anni iniziano a farsi sentire. Nell’ultima partita contro la Lazio non è entrato in campo per la prima volta in Serie A quest’anno. Non è più una certezza. In questa stagione dovrà dare una risposta importante e le occasioni non mancheranno. Fatto sta che non ha reso quanto ci si aspettava. C’era hype all’arrivo, ma poi partita dopo partita è calato.