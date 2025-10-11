Emirhan Ilkhan ha giocato di nuovo in Nazionale e questa volta ha anche segnato: eppure al Torino è sparito e non gioca

Gli occhi di Marco Baroni, oltre che al Filadelfia per quelli che sono rimasti a Torino, sono sicuramente anche sui giocatori in Nazionale. Al rientro dalla pausa ci sarà una sfida che non è affatto semplice: Torino-Napoli. In questa pausa dedicata alle Nazionali, è giusto e doveroso fare un focus su Emirhan Ilkhan. Dopo settembre, il centrocampista turco ha giocato di nuovo con la Turchia Under 21 e ha anche segnato questa volta. Al minuto numero 84 ha deciso la sfida contro la Lituania Under 21, chiudendo i giochi. Con la maglia numero 7 sulla spalle, ha giocato 90 minuti. Il ruolo? Centrocampista sinistro nel 4-3-3. La partita si è giocata venerdì 10 ottobre. Eppure al Torino…

Al Torino non gioca

Al Torino non gioca ed è praticamente sparito dal campo. In Nazionale gioca e segna, al Toro non gioca proprio. L’idea iniziale di Baroni era quella di giocare con il 4-2-3-1. Poi ha cambiato modulo mille volte e ancora adesso si fa fatica a capire come giochi il Toro. Fatto sta che contro il Modena i granata stavano facendo molto male nel primo tempo in Coppa Italia con il 4-2-3-1. Nel secondo tempo è entrato Ilkhan che ha risolto la partita con le sue giocate da regista nel 4-3-3. A San Siro confermato titolare: ecco da lì in poi non ha più giocato. Fiorentina, Roma, Atalanta, Parma e Lazio: sempre in panchina. Aveva salvato il Toro in Coppa Italia, ma poi da quando è arrivato Asllani non è stato più considerato e spedito in panchina. Anche contro il Pisa non ha visto il campo. Baroni aveva detto di credere in lui.

Il turco si è rialzato

La scorsa stagione è stata molto complicata per il classe 2004. Vanoli aveva deciso di mandarlo in prestito, ma proprio poco prima di andare in Turchia, si era rotto il crociato in amichevole contro la Primavera. Tutto l’anno ai box, costretto a riprendersi dall’infortunio dopo l’operazione. Ora è a disposizione e ha fatto vedere di saperci fare. Aspetta un’altra chance adesso.