Le partite dei granata in Nazionale in programma oggi, sabato 11 ottobre: in campo Marcus Pedersen e Kristjan Asllani

Senza il campionato di Serie A, sono le Nazionali a giocare e ad intrattenere il pubblico. Anche oggi, sabato 11 ottobre 2025, non ci si ferma. E 2 giocatori del Toro sono impegnati con la propria Nazionale. Si tratta di Marcus Pedersen e Kristjan Asllani. Per il primo alle ore 18:00 c’è Norvegia-Israele. Clima teso in quel di Oslo in vista della partita. Asllani invece giocherà alle ore 20:45 in Serbia-Albania. Altra partita per nulla tranquilla.