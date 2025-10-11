Le partite dei giocatori del Torino in Nazionale di venerdì 10 ottobre: Israel in panchina come Maripan, Njie gioca e Ilkhan segna

In questo secondo fine settimana di ottobre non si gioca in Serie A. C’è infatti la pausa dedicata alle Nazionali. Il primo a giocare nella giornata di venerdì 10 ottobre, ovvero ieri, è stato Franco Israel con il suo Uruguay. Vittoria dei sudamericani ma panchina per il portiere granata. Anche l’altro sudamericano, Guillermo Maripan, non ha giocato. Vittoria per 2-1 della sua Nazionale contro il Perù in amichevole ma 0 minuti per il numero 13 del Toro.

In Europa

Sul fronte europeo invece le cose sono andate meglio. Alle ore 18:15 si è giocata Italia Under 21-Svezia Under 21. Vittoria per 4-0 dell’Italia. Alieu Njie è partito titolare con la formazione svedese, giocando per 62 minuti prima di essere sostituito. Alle ore 19:00 invece c’è stata Turchia Under 21-Lituania Under 21. Vittoria per 2-0 della Turchia con gol di Emirhan Ilkhan. Il suo gol al minuto numero 84 ha chiuso la sfida. Inoltre, ha giocato per tutti i 90 minuti.