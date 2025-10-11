L’inglese insegue il rientro con i compagni per avere una chance di poter andare almeno in panchina sabato prossimo

Da due settimane Tino Anjorin è alle prese con il recupero da una fascite plantare che lo ha tenuto fuori dalle ultime due gare di campionato, contro Parma e Lazio. Negli ultimi giorni la situazione è migliorata, il calciatore inglese sta ancora seguendo un lavoro specifico di recupero, ulteriori test fisici sanciranno il suo stato di forma. L’obiettivo di tornare in gruppo nella prossima settimana si fa sempre più concreto.

Tornare in gruppo per puntare alla convocazione

Nel caso in cui la prossima settimana, l’ex Empoli riuscisse a prendere parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra, ci sarebbero buone speranze di vederlo figurare tra i convocati per la gara di sabato 18 ottobre contro il Napoli, all’Olimpico Grande Torino. Anche la scorsa stagione Il centrocampista inglese è stata vittima di diversi problemi fisici, ben 5 infortuni di natura muscolare che lo hanno costretto a saltare 17 partite stagionali. In 22 partite disputate con la squadra toscana Anjorin ha totalizzato 2 goal e 3 assist di pregevole fattura, in un contesto complicato come quello della retrocessione della sua ex squadra.

L’impatto in granata non è ancora valutabile

Arrivato in estate come sostituto di Samuele Ricci, pur non avendone le stesse caratteristiche, Tino Anjorin non ha ancora ingranato, al di là di qualche spezzone di gara l’unica partita in cui ha totalizzato più minuti, ’50, è stata la quinta amichevole di precampionato contro il Valencia valevole per il trofeo Naranja. In questa occasione è stato protagonista in negativo con un’espulsione per doppia ammonizione a ripresa appena cominciata, situazione che ha compromesso una partita già di per se indirizzata in negativo.

Il calciatore inglese deve ancora mettere in mostra le sue qualità che ha potuto affinare in un settore giovanile prestigioso come quello del Chelsea: il Torino aspetta il suo numero 14.