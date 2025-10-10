al margine del festival dello sport di Trento a Sportitalia, Cairo ha parlato anche del sisetma di gioco del Torino

Il presidente Cairo intervistato da Sportitalia durante il Festival dello Sport, ha parlato anche del sistema di gioco, uno dei tanti utilizzati dal Torino in questa stagione: “Per proteggere la difesa bisogna anche avere un centrocampo che fa un certo filtro. Come abbiamo giocato a tre contro la Lazio, ovviamente la difesa è molto più coperta. In ogni caso, secondo me in questo momento Baroni troverà la quadra di tutto, lui ha la mia fiducia. Magari giocherà col 3-5-2, forse è il modo migliore per avere forza offensiva ma anche una protezione importante della difesa”.