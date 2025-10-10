Disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania in occasione della sfida all’Olimpico Grande Torino
In merito alla sfida del 18 ottobre presso lo stadio Olimpico Grande Torino, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive ha emesso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania.
L’ordinanza, adottata per assicurare la tutela della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva, dispone:
- per tutti i residenti nella regione Campania, il divieto di vendita di biglietti per tutti i settori dello stadio, ivi compreso il settore ospiti, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della SSC Napoli. Sono esenti da tale misura i possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC “Cuore Granata” se sottoscritta prima del 31 agosto 2025;
- il divieto di vendita dei biglietti in tutte le ricevitorie/punti vendita abilitati della Regione Campania;
- acquisto nei settori Tribuna Nord e Tribuna Sud riservato solo ai possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC “Cuore Granata”;
- incedibilità dei titoli d’ingresso.