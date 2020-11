Bonazzoli, ora facci vedere i gol: con l’Entella occasione da non sprecare

Domani pomeriggio contro l’Entella per Bonazzoli potrà essere l’occasione giusta per sbloccarsi: l’ex Samp a caccia del primo gol

Per Federico Bonazzoli giovedì il match di Coppa Italia Torino-Entella potrà essere la partita giusta per trovare il primo gol con la maglia granata. Complice l’assenza di Belotti che sarà fuori per un infortunio al ginocchio destro. A meno di clamorosi imprevisti l’ex attaccante blucerchiato partirà dal primo minuto nella sfida al “Grande Torino”. Ancora in dubbio invece l’attaccante che affiancherà Bonazzoli. Nel primo impegno di Coppa Italia in casa contro il Lecce il numero 26 granata ha giocato tutti i 120 minuti senza però trovare la rete.

Bonazzoli: al Toro tanto minutaggio ma il gol non arriva

Bonazzoli con la maglia granata fin qui ha collezionato 6 presenze, 5 in campionato e 1 in Coppa Italia, con quasi 400 minuti giocati. L’attaccante oltre a non trovare il gol, ha collezionato prestazioni spesso deludenti e anche qualche errore sotto porta. Il più eclatante nella sfida contro il Crotone quando sul piede sinistro si è ritrovato il pallone (poi finito fuori) del possibile 1 a 0. Al suo arrivo, l’ultimo giorno di mercato, il ds Vagnati e mister Giampaolo hanno espresso parole di stima e fiducia nei confronti dell’attaccante classe ’97.

Con la Sampdoria, Bonazzoli era stato decisivo

Ora spetta a lui sbloccarsi e tornare quello che, grazie alle sue 4 reti alla Samp nel finale della scorsa stagione, è stato il giocatore più determinante per portare la squadra di mister Ranieri alla salvezza. Dopo l’ultima partita del Toro contro l’Inter ha dichiarato: “E’ il momento di stare zitti e lavorare a testa bassa”. Toccherà anche a lui poter far rialzare la testa al Toro… tutto passa dai gol che ci si aspetta che Bonazzoli segni. Domani sarà una chance che non potrà fallire.