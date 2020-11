Segre a caccia di una nuova occasione: con l’Entella in cabina di regia

Nella sfida di Coppa Italia di domani contro la Virtus Entella pronto a scendere in campo dal primo minuto Jacopo Segre

Giovedì potrebbe essere il turno di Jacopo Segre che, nella sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Virtus Entella, dovrebbe prendere il posto in mezzo al campo, sostituendo Rincon. Al fianco del 6 granata molto probabilmente ci sarà Meite, mentre sulla sinistra è duello tra Linetty e Ansaldi. Così come in porta Milinkovic-Savic prenderà il posto di Sirigu, anche in mezzo al campo le chiavi del centrocampo passeranno dal “General” a Segre, un ragazzo molto umile e fortemente attaccato alla maglia granata, che vede nella sfida di giovedì una grande chance per crescere ancora.

Un “cuore Toro” in cabina di regia

Dopo aver trascorso diversi anni in prestito in giro per l’Italia, quest’estate Segre ha stupito in positivo mister Giampaolo, dimostrando di aver raccolto la giusta dose di esperienza per essere confermato al Toro e indossare quella maglia al quale si è affezionato tantissimo. Fin qui Segre, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 3 presenze, con l’esordio a gara in corso contro l’Atalanta, entrando all’80’ per sostituire Rincon, andando a ricoprire il ruolo di regista. La sua forza fisica e la sua abilità negli inserimenti potranno essere sicuramente delle armi che potrebbero creare non pochi problemi alla difesa della Virtus Entella, che fin qui in campionato ha subito ben 13 gol.

Segre titolare di un Toro che non può sbagliare

Segre dovrà essere il motore della squadra, si sa quanto sia importante il regista nel gioco del tecnico granata, che conta su di lui. Domani il Toro, reduce da una brutta sconfitta contro l’Inter non potrà sbagliare assolutamente come non potrà non approfittare di questa chance Segre, che vede sempre di più un futuro a tinte granata.