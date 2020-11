Finora Torino e Virtus Entella si sono affrontate in sole tre occasioni ma erano tutte amichevoli, mai in partite ufficiali

Archiviata la sconfitta di domenica contro l’Inter il Torino tornerà in campo domani per la sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Le due squadre si sfideranno per la quarta volta, la prima in Coppa Italia. Il primo match tra il club ligure e quello granata risale al 1947. Poi le due squadre si sono affrontate in altre due occasioni, entrambe due amichevoli che furono vinte dal Torino. La prima di queste si giocò al Comunale di Chiavari nell’aprile del 1984, quando l’allora Entella Becezza Chiavari perse 1 a 3. Molto più recente l’ultima amichevole tra i granata e la squadra ligure che si disputò a Bormio nell’estate del 2013, nel corso del ritiro estivo del Toro in Valtellina. La partita terminò 2 a 0 per i granata.

Quel 2-0 firmato Basha e Immobile

In occasione dell’ultima partita che vide contro Torino-Virtus Entella, vinta 2 a 0 dai granata, segnarono Basha al 5′ minuto del primo tempo e Immobile venti minuti dopo. All’ora sulla panchina del Toro sedeva Ventura e quella fu la terza amichevole che i granata disputarono durante quel ritiro a Bormio. Sicuramente la partita di domani pomeriggio avrà tutto un altro sapore dato che in ballo ci sarà il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dove, ad aspettare la vincente di questo match, c’è il Milan.