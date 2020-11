Rincon testimonial della Regione Piemonte nella lotta contro il Covid

Tomas Rincon scende in campo al fianco della Regione Piemonte contro il Coronavirus invitando l’utilizzo della mascherina

Tomas Rincon è sceso in campo come testimonial nella lotta contro il Coronavirus. Ieri sulla pagina Facebook della Regione Piemonte è stato pubblicato un video in cui il centrocampista granata invita all’uso della mascherina per prevenire ed evitare la diffusione del Covid. Queste le parole del numero 88 granata pronunciate nel video: “Contro il Coronavirus scendi in campo al mio fianco. Indossa la mascherina. Questo avversario lo batteremo solo insieme”. Ecco il video: