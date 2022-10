La prima esperienza in Champions di Bremer non è andata come il difensore sperava: la sua Juventus è fuori ai gironi

Giocare la Champions League è sempre stato il grande sogno di Gleison Bremer, il difensore non lo ha mai nascosto e per quanto ha dimostrato in particolare negli ultimi due anni al Torino ha meritato di veder esaudire il proprio desiderio. Ma il brasiliano aveva anche un altro grande sogno che ha espresso proprio pochi giorni dopo aver lasciato il Toro per trasferirsi alla Juventus. “Qual è il tuo sogno più grande da coronare con la maglia bianconera della Juve?” gli era stato domandato alla sua prima intervista alla tv ufficiale bianconera. “Voglio vincere lo scudetto e la Champions, voglio sempre vincere. Questo è il mio obiettivo” aveva risposto. Il sogno di vincere la Champions si è però allo stadio Da Luz di Lisbona: la sconfitta per 4-3 contro il Benfica è infatti costata alla società bianconera l’eliminazione ai gironi della massima competizione europea. Bremer potrà continuare a coltivare il proprio desiderio il prossimo anno, ammesso che la Juventus riesce a qualificarsi per la Champions League.