Quasi due mesi senza gol ma Vlasic ispira ed è per Juric un titolare inamovibile: resta il granata che ha segnato di più in questo primo scorcio

il Toro a Udine ha ritrovato una vittoria che mancava dalla sfida al Lecce. E col Lecce, in casa al Grande Torino, era stato un gol di Vlasic a decidere la sfida. Il terzo gol di fila del croato, che fino a quel momento aveva messo il suo zampino nella vittoria sulla Cremonese, andando in gol anche a Bergamo quando aveva illuso che una rimonta fosse possibile prima del terzo gol dell’Atalanta. Da allora zero gol ma una presenza costante. I numeri dicono infatti che Juric non ha mai più fatto a meno del suo connazionale.

Vlasic l’intoccabile di Juric

Quarantacinque minuti col Monza – era appena arrivato – per sostituire Miranchuk infortunato, poi sempre titolare e sempre in campo per novanta minuti, senza dimenticare pure la presenza in coppa Italia contro il Cittadella. Non ha più fatto gol, vero, però pur se a fasi alterne il giocatore ha inciso non poco. Per ultimo a Udine, perché è sua l’azione che poi ha portato Aina a ricevere palla da Miranchuk. Ispira ma non segna: i trequartisti, lui in particolare, ci avevano messo del loro per tamponare la crisi di gol degli attaccanti.

Vlasic: la mancanza del gol non preoccupa

Ad oggi Vlasic resta un titolarissimo e non preoccupa ovviamente l’assenza del gol: non preoccupa Juric che dalle reti dei trequartisti vorrebbe non dipendere troppo.