Pellegri ha al suo attivo due gol in pochi giorni, Sanabria rientra da un infortunio: il più giovane dei due è il candidato numero uno per il Milan

Due gol in pochi giorni per Pellegri, tra Coppa e campionato. Pellegri si è sbloccato anche in Serie A, dopo essere tornato titolare col Cittadella e aver anche lì messo la sua firma. Tutto mentre Sanabria tornava pian piano a disposizione. Con l’Udinese la rete pesantissima dell’ex Monaco ha consentito al Toro di tornare a vincere dopo quasi 50 giorni. Una rete da bomber vero, da chi ha quei movimenti nel sangue e che messi da parte i problemi fisici sa di poter dare ancora tantissimo. In tutto ciò c’è un Sanabria che fino ad oggi è stato il titolare. Sì, Juric e Paro avevano chiarito che la scelta, di settimana in settimana, cade su quel giocatore che più è adatto a quelle che sono anche le caratteristiche degli avversari.

L’esplosione di Pellegri

Però è altrettanto vero che l’esplosione di Pellegri potrebbe pure cambiare tutto e ribaltare una gerarchia che comunque esiste. E se fino ad ora c’era Sanabria in testa in questa corsa a due, ora Pellegri ha guadagnato terreno e scalpita per trovare posto proprio contro la sua ex squadra. Le possibilità di vedere proprio il numero undici in campo ci sono e sono alte.

Juric, premio per chi è più forma

Del resto Juric non ha mai nascosto di premiare chi è più in forma e chi lavora meglio durante la settimana. E per questo la sensazione è che il più giovane degli attaccanti granata possa trovare spazio in attacco domenica sera contro il Milan: per scacciare qualche fantasma del passato e per guardare ancora meglio al futuro.