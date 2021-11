Con 171 recuperi è Bremer a guidare la classifica della Serie A: ecco tutti i numeri e le statistiche del difensore granata

Ventiquattro anni all’attivo, un futuro calcistico davanti e la capacità di mettere in campo l’esperienza di un veterano navigato della nostra Serie A: il curriculum di Gleison Bremer non sarà forse lunghissimo ma i numeri parlano per lui tanto che a Juric sono bastate una manciata di gare, al netto dei risultati, per convincersi a mettere nelle mani del brasiliano le redini della difesa del suo Toro. Una fiducia confermata anche e soprattutto dai numeri che lo eleggono, di fatto, come uno dei migliori difensori del nostro campionato. Il re indiscusso per quanto riguarda i palloni recuperati.

Bremer, leader dei recuperi: sono 171

Dalle statistiche diramate dalla Lega di Serie A, infatti, il dato che maggiormente spicca è proprio il numero dei recuperi messi a segno da Bremer. Ben 171 in appena 11 gare disputate per un totale di 974 minuti totali (una sola esclusione per infortunio alla seconda di campionato). Un bottino che lo catapulta saldamente in testa alla classifica recuperi. E per distacco: al secondo posto, infatti, il doriano Colley si è fermato a 140 mentre sul gradino più basso del podio Samir (Udinese) è a quota 136. Per trovare un altro granata, invece, bisogna scendere fino al 13° posto dove Djidji ha totalizzato 100 recuperi.

Ma i palloni recuperati non bastano a restituire la vera dimensione del brasiliano. In 11 presenze ha vinto ben 414 duelli aerei. Una media di 3,8 duelli vinti a partita che lo piazza al terzo posto alle spalle di Thorsby (56) della Sampdoria e Djuric (55) della Salernitana. Un terzo posto che Bremer si guadagna anche per quanto riguarda i palloni rubati: 98 in totale dietro ai 106 di Consigli e ai 103 di un altro granata: il portiere Milinkovic-Savic.

Tutti i numeri del granata

E non è ancora tutto. Insieme a Cristante e Felipe Anderson, Bremer condivide il 6° posto nella classifica dei contrasti vinti: 77 in tutto. In testa troviamo invece il Cagliaritano Nandez con 92 contrasti riusciti seguito da Thorsby (88), Dominguez del Bologna (86) e il laziale Milinkovic-Savic a quota 83. Infine, se in difesa il numero 3 granata è un vero e proprio muro, spesso invalicabile anche per i centroavanti più blasonati, anche in fase di impostazione la precisione di Bremer non passa inosservata. Con 409 passaggi riusciti su un totale di 501 tentati, infatti, il difensore ha una media dell’81,6%. Sono invece 20 i falli commessi dal difensore che è 13° in questa particolare graduatoria.