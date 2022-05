Il retroscena di Torino-Roma: a fine partita, sul prato dell’Olimpico Grande Torino, siparietto in campo tra Gleison Bremer e José Mourinho

Contro la Roma non ha giocato a causa dell’infortunio alla caviglia ma è stato comunque uno dei grandi protagonisti della serata: parliamo di Gleison Bremer. Prima ha ricevuto dalla Lega serie A il premio come Miglior difensore della stagione, poi ha salutato i tifosi con un giro di campo e sotto alla Maratona ha saltellato al coro “Chi non salta bianconero è”. Ma c’è anche un altro curioso episodio, avvenuto sempre sul prato dell’Olimpico Grande Torino, che lo riguarda: un dialogo con il tecnico della Roma, José Mourinho.

Il dialogo tra Mourinho e Bremer: il video

L’allenatore giallorosso a fine partita gli ha chiesto: “Lo sai già dove andrai l’anno prossimo?”. “Non lo so ancora” ha risposto Bremer. Infine il consiglio di Mourinho: “Scegli bene, scegli bene”. Un dialogo tra i due in portoghese tra i sorrisi prima della festa finale: quella della Roma per l’aritmetica qualificazione all’Europa League, quella del Torino con il saluto della squadra ai tifosi.

Ecco il video del dialogo tra Mourinho e Bremer: