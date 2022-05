Brekalo contro la Roma ha raccolto i fischi dei tifosi, trasformandosi nell’ago della bilancia da cui è dipeso il cambio d’inerzia del match

Un epilogo infelice ha caratterizzato la separazione tra il Torino di Juric e Josip Brekalo. Il croato, schierato titolare a sorpresa contro la Roma, si è reso autore di una prestazione decisamente sottotono. Elogiato e adorato da inizio stagione, si è alzato contro le ire dei tifosi dopo la notizia del suo addio. una volta capito che l’unico responsabile della decisione è il giocatore stesso, non si sono risparmiati, creandogli un ambiente ostile alla sua ultima partita in granata.

Brekalo, un errore grave contro la Roma

Tanti, troppi pensieri per lal testa per il giovane talento del Wolfsburg in prestito al Torino che, nell’ultimo periodo si è visto destabilizzare la bambagia costruitagli attorno. E la partita contro la Roma ne è diventato l’emblema. Fischiato nel riscaldamento, alla lettura delle formazioni e anche a fine aprtita, non è riuscito a lasciare il segno o comunque, non quello sperato. È infatti su un suo errore che i giallorossi hanno costruito l’azione del primo gol.

Brekalo, il post di ringraziamento non basta ai tifosi

Da quel momento, è cambiata drasticamente l’inerzia del match e la crepa con l’ambiente si è trasformata in una voragine. Se infatti i tifosi pensavano di aver trovato un nuovo beniamino a cui affidare le proprie speranze, sis ono trovati con un pugno di mosche. Il trequartista ha comunque voluto ringraziare per il sostegno e l’affetto ricevuti in questi nove mesi in granata, dove ha dato il massimo e si è preso le responsabilità della sua scelta. “Un’avventura che resterà per sempre nel suo cuore“.