Lukic contro la Roma ha giocato in posizione più arretrata, accompagnando la difesa. Può essere il jolly di questo Toro

Una partita dal valore limitato sul fronte classifica quella che il Torino ha disputato ieri, ma utile per altri versi. Contro la Roma infatti Juric, oltre a dare spazio a chi è prossimo alla partenza, ha potuto fare qualche prova tecnica in vista del prossimo anno. C’è chi viene, c’è chi va, ma anche chi resta. Tra questi Lukic, inserito in posizione più arretrata rispetto al solito: non si è risparmiato in quel ruolo anche se il centrocampo ne ha risentito.

Toro, Juric promuove il serbo in posizione arretrata

Il serbo, spesso utilizzato da mediano o sulla trequarti, ha provato anche l’ebrezza di fare il quarto in difesa, ampliando il proprio raggio d’azione e trasformandosi in un jolly a trecentosessata gradi. Il giudizio del tecnico croato al termine della sfida è stato più che positivo: “Lukic? Volevo vederlo più basso. Da quella parte c’era Pellegrini e mi andava bene, andava alla grande come caratteristiche, non è stata una cosa così clamorosa”.

Lukic, con Juric la consacrazione

Una piacevole sorpresa, che dimostra quanto Lukic sia cresciuto nel corso della stagione. Dal ritorno dal prestito al Levante, ha avuto una progressione notevole, fino ad esplodere definitivamente consacrandosi sotto la guida di Juric. È entrato quindi di diritto tra coloro che hanno convinto di più e difficilmente il tecnico se ne priverà in vista della nuova stagione.