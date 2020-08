Il pagellone / Bremer è sbocciato, consacrandosi tra i migliori della stagione ed il merito va anche a Moreno Longo, che ha saputo sfruttarne le doti

Se la stagione del Torino non ha rispecchiato le aspettative, c’è però una nota lieta tra le tante negative emerse: si tratta di Gleison Bremer. É infatti lui la vera rivelazione di quest’anno. Il brasiliano, alla sua seconda stagione in granata e quindi in Serie A, ha finalmente trovato la consacrazione, spiccando in positivo e diventando uno dei pochi giocatori del reparto difensivo a rendersi autori di una buona stagione. Reduce da un’annata dettata da imperfezioni e qualche ingenuità di troppo, quest’anno è invece riuscito a rubare la scena ai compagni, mostrando enormi passi avanti ed un margine di crescita esponenziale che, con le condizioni giuste, potrebbe aumentare ulteriormente.

Toro, la miglior stagione in carriera per Bremer

La continuità e la fiducia sono state ripagate dal rendimento del brasiliano, che in 35 presenze totali, ha portato a casa 5 gol e 3 assist. Uniche note negative le due espulsioni per doppia ammonizione, rimediate contro Parma e Spal, ma per il resto, la miglior stagione in carriera per lui. Parte del merito di un anno così positivo va giustamente a Moreno Longo, che è riuscito a tirare fuori il meglio da Bremer, rendendolo automaticamente uno dei punti da cui ripartire il prossimo anno. Se con Mazzarri ha faticato in qualche occasione, collezionando anche qualche presenza in panchina, con l’ex tecnico del Frosinone è invece diventato uno degli intoccabili.

Il brasiliano ha trovato la sua dimensione con Longo

Merito anche del modus operandi e del gioco di Longo, che hann più volte permesso di sfruttare al meglio i calci d’angolo, portando il Toro a realizzare diversi gol da palla inattiva. Oltre ad un rendimento offensivo inusuale per un difensore, Bremer si è però distinto per la bravura nella lettura delle manovre avversarie e negli anticipi, che gli hanno permesso di posizionarsi sesto nella classifica dei recuperi, con 404 realizzati. Numeri che confermano l’esplosione del brasiliano che, nonsotante la giovane età, ha fatto valere il proprio bagaglio di conoscenze, sembrando un veterano nel suo ruolo.

Voto: 7